Trovate i soldi per estendere il bonus di 200 euro, le modalità per richiederlo e chi ne ha diritto

Nel DL Aiuti bis del governo Draghi è previsto l’estensione del Bonus 200 euro, questa indennità spetta a cassintegrati, lavoratrici in maternità e lavoratori sportivi, tranne se hanno già usufruito dell’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2022. A queste categorie sarà riconosciuto il Bonus soltanto previa autodichiarazione, fornita dal datore di lavoro, e versato nella retribuzione di ottobre.

Stanziati 68 milioni di euro per il ‘nuovo’ bonus, di cui 38 milioni destinati ai lavoratori dipendenti che erano esclusi nel primo provvedimento, e 30 milioni di euro per i collaboratori sportivi. Infatti, il sottosegretario con delega allo sport, Valentina Vezzali, si è battuta per fare inserire la correzione nel DL aiuti bis menzionando e ringraziando su Instagram il Presidente Draghi per il supporto.

Non è applicabile l’estensione del bonus per chi lo ha già ricevuto a luglio. Non arriverà quindi un nuovo contributo per tutti i lavoratori e pensionati fino a 35 mila euro di reddito.

fonte informazionescuola.it