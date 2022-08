Troppi fulmini, la funivia del Faito resta bloccata

Le precipitazioni che nel pomeriggio di ieri hanno colpito alcune zone della Campania hanno determinato problemi al regolare funzionamento della funivia del Faito, il cui servizio e’ rimasto sospeso intorno alle 18, come si evince dalla nota pubblicata sulla pagina Facebook di Eav. Ai passeggeri dell’impianto che collega Castellammare di Stabia al monte Faito non e’ rimasto altro da fare che servirsi dei bus sostitutivi non senza qualche malumore. Troppi fulmini nei cieli hanno reso impossibile garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Il servizio, salvo impreviste condizioni meteorologiche avverse, è ripreso da oggi anche se nel pomeriggio sono previsti altri fenomeni atmosferici. Dunque occhi aperti in questo periodo.