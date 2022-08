Trolley pieno di armi e droga sequestrato a una donna di 36 anni nel Napoletano

Un trolley pieno di armi e droga, nascosto in un vano ricavato ad arte sotto al balcone di casa. Lo hanno sequestrato i carabinieri della stazione di Afragola a una 36enne al termine di una perquisizione. I militari hanno trovato nella valigia 3 pistole e sostanze stupefacenti sufficienti a confezionare centinaia di dosi. Una Beretta 92FS calibro 9×21 aveva la matricola abrasa, le 2 scacciacani con tappo rosso erano dotate di munizioni. Poi 30 grammi di cocaina, 700 di hashish, 92 di marijuana e 4 bilancini per pesare le dosi. E, in un marsupio, 3570 euro ritenuti provento illecito.

Inoltre nel corso dei servizi di controllo del territorio, personale del Commissariato di Pubblica sicurezza di Cassino ha tratto in arresto, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due nigeriani. Gli stranieri sono stati sorpresi, nei pressi della stazione ferroviaria di Cassino, a nascondere nel sottopassaggio pedonale un involucro contenente 5 panetti di sostanza stupefacente risultata essere del tipo hashish ed aventi un peso complessivo lordo di oltre 476 grammi.