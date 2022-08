L’Eav, azienda che si occupa del trasporto su ferro e gomma in diversi comuni della Campania, e le organizzazioni sindacali rappresentate a livello aziendale (ad eccezione di Orsa) hanno siglato un accordo che introduce lo smart working come forma alternativa della prestazione lavorativa. La firma dell’intesa, avvenuta lo scorso 24 agosto, è resa nota oggi. ”Si e’ colta l’opportunita’ – spiega in una nota l’Ente Autonomo Volturno – di capitalizzare l’esperienza avuta durante la pandemia, agevolando ed accelerando il processo di cambiamento delle modalita’ e mentalita’ nello svolgimento del lavoro, consentendo un maggiore bilanciamento delle esigenze lavorative e personali dei lavoratori”. Secondo Eav ”lo smart working ha contribuito a migliorare la qualita’ della vita personale dei lavoratori, generando un potenziale investimento in termini di miglioramento del clima aziendale e delle prestazioni derivanti”.

“Questo accordo, insieme a quello del welfare e del premio di risultato, rappresenta un ulteriore passo verso un sistema di relazioni industriali centrato sulla sostenibilita’ economica dell’azienda e sul lavoratore inteso come persona, il cui benessere complessivo è considerato bene primario”. Questi i principali punti dell’accordo: sono previsti fino a tre giorni a settimana di smart working, di cui uno obbligatorio; l’adesione avviene su base volontaria, previa comunque la valutazione da parte del dirigente di riferimento; l’accordo e’ individuale e a tempo determinato ed e’ comunque revocabile; nella giornate di smart working sono escluse le prestazioni legate allo straordinario, le trasferte e le reperibilita’. Prevista anche una fascia di disconnessione, che va dalle ore 19:00 alle ore 7:30.