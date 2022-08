Tragedia sulla via del mare in Campania: un morto e un ferito

Tragedia a Capaccio Paestum dove è avvenuto un incidente mortale. È accaduto nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 agosto quando, il viale della Repubblica, un’auto è finita fuori strada, terminando la sua corsa in un canale per poi ribaltarsi all’incrocio con via della Gueglia.

Incidente mortale a Capaccio Paestum: auto si ribalta nella notte

A bordo della vettura c’erano tre persone, una delle quali è morta a causa delle ferite riportate in seguito al violento impatto. Ne è uscito illeso il conducente, mentre l’altro passeggero è stato trasferito d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove ha ricevuto le cure del caso.