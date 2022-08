Tragedia nel Nolano: muore ragazza di 23 anni

Tragedia tra Nola e San Paolo Belsito. Nella notte al confine con Nola in via Onorevole Napolitano ha perso la vita una ragazza di 23 anni, residente a San Paolo Bel Sito. La giovane era in sella ad una moto come passeggera, quando il veicolo ha urtato la rotatoria per ragioni da accertare. Fatale l’impatto con un muretto per la 23enne. Il conducente ha riportato politraumi ma non è in pericolo di vita e si trova all’ospedale di Nola. La salma della ragazza è stata posta sotto sequestro.

Un altro incidente si è verificato questa mattina sempre a Nola e ha visto coinvolte diverse automobili. Non si registrano feriti gravi, anche se le scene sono davvero terribili. I veicoli sono completamente ribaltati e distrutti.