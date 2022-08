Tragedia in mare, annega una donna di Angri

Tragedia questa mattina sulla spiaggia di Eboli, dove una donna è annegata. La tragedia è avvenuta a Campolongo. La vittima, stando a quanto si apprede, è una donna, ci circa 55 anni, residente ad Angri. La 55enne avrebbe avuto problemi ad uscire dall’acqua, probabilmente a causa del mare agitato. I soccorritori sono anche riusciti a recuperarla, ma la donna purtroppo non ce l’ha fatta.

In litoranea sono giunti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’episodio e poi il medico legale ha effettuato l’esame esterno. Nel pomeriggio, sempre ad Eboli, un surfista ed un bagnino hanno salvato tre giovani che erano in mare in evidenti difficoltà.