A partire da domani, giovedì 1° settembre, e fino a domenica 30 ottobre 8 nuove corse bus collegheranno Salerno a Torre Annunziata Centrale, così per potenziare il programma di bus sostitutivi già attivato a causa dell’interruzione di linea tra Torre Annunziata Centrale e Nocera Inferiore, sulla linea Napoli – Salerno. Le 8 corse bus sostitutive, 4 in direzione Salerno e 4 in direzione Torre Annunziata Centrale, seguiranno il percorso via autostrada senza fermate intermedie. Le nuove corse sono attivate da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) in accordo con la Regione Campania, committente del servizio, per rispondere alle esigenze dei viaggiatori e potenziare l’offerta del trasporto pubblico nella fascia pendolare del mattino.

Inoltre, tutti i possessori di un abbonamento da Napoli a Nocera Inferiore o da Napoli verso tutte le altre località della linea storica comprese tra Nocera Inferiore e Salerno, sono autorizzati ad utilizzare anche i treni della linea a Monte del Vesuvio da Napoli fino Salerno e viceversa senza alcuna variazione di prezzo. Ulteriori informazioni sull’offerta commerciale saranno disponibili nelle stazioni, nell’ufficio assistenza clienti e sul sito di Trenitalia.