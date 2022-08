Tornano Bonus Bebè e Bonus Scuola: 2000 euro per chi farà richiesta

Le famiglie italiane in questo periodo sono duramente messe alla prova dal carovita. Tutto diventa sempre più caro e le famiglie non ce la fanno ad andare avanti anche perché gli stipendi sono sempre più bassi e sempre più precari. Quindi non stupisce che le famiglie siano a caccia di bonus e siano sempre alla ricerca di occasioni di risparmio.

I nuovi aiuti ricchi

Come sappiamo da quando c’è l’assegno unico universale, questa misura introdotta dal governo ha praticamente inglobato tutte le misure che c’erano prima.

Quindi per le famiglie oltre all’assegno unico universale non ci sono particolari altri bonus per andare avanti. L’assegno unico universale è una misura preziosa perché eroga i soldi in proporzione al numero dei figli ma anche all’isee. Tuttavia per le famiglie con figli a carico ci sono anche degli altri aiuti. Ma gli aiuti più clamorosi sono sicuramente il bonus bebè dal 2000 euro e i bonus per la scuola che possono arrivare ad altri 2.000€.

Come avere questi bonus importanti alla nascita e per la scuola

Cerchiamo di capire queste novità. Partiamo dai bonus scuola che sono quelli più attuali. Le famiglie già tremano pensando alla stangata del prossimo anno scolastico. Infatti oggi mandare i figli a scuola è diventato veramente difficile per le famiglie italiane e tante si sentono in forte difficoltà. Le spese per la scuola possono essere veramente forti e quindi è normale che le famiglie italiane abbiano timore. Ma le regioni italiane stanno mettendo in campo dei bonus per la scuola che sono veramente interessanti. Si tratta di borse di studio pensate per le famiglie a basso basso ISEE. Queste borse di studio sono veramente preziose perché consentono alle famiglie di avere una bella cifra proprio per i libri di scuola e per le varie spese scolastiche. Addirittura la regione Lombardia in alcuni casi arriva ad erogare ben 2.000 euro per ogni figlio che si manda a scuola.

Aiuti importanti e cumulabili con AU

Ma sono tutte le regioni a mettere in campo questo genere di aiuti. Ma arriva anche un bonus bebè particolarissimo perché vale 2000€. Ma in alcuni casi arriva addirittura 4.000€, ma è anche molto particolare perché tocca soltanto ad una categoria di lavoratori. Infatti questo bonus prevede €2.000 ed è messo a disposizione dell’ente previdenziale dei medici. Infatti sarà proprio l’ente previdenziale dei medici a mettere a disposizione questi duemila euro ad ogni dottoressa che diventa mamma o che adotta un bambino nell’arco del 2022. Sicuramente si tratta di un aiuto ricco e prezioso ma questo aiuto scatta addirittura 4.000€, se la mamma sia una dottoressa che esercita la libera professione.

fonte ilovetrading.it