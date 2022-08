Va a fuoco un tir nel parcheggio di un’officina e la fiamme danneggiano anche un’ambulanza. Una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino centrale di via Zigarelli, insieme ad un’autobotte inviata in supporto, è intervenute a Montoro, in località Piazza Di Pandola, per un incendio di un mezzo parcheggiato nei pressi di un’autofficina del posto.

Il pronto intervento ha permesso lo spegnimento delle fiamme, che hanno anche danneggiato un’autoambulanza e parte della struttura esterna. I caschi rossi hanno poi messo in sicurezza l’area interessata. Si indaga per scoprire l’origine del rogo nell’officina. Non è il primo caso simile in Irpinia.