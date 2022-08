Una guardia giurata in servizio a Napoli all’ospedale del Mare è finita aggredita dal marito di una paziente arrivata al pronto soccorso con codice non urgente. A denunciarlo l’associazione nazionale guardie particolari attraverso il presidente Giuseppe Alviti, che parla di “terribile aggressione e di ennesimo episodio violento avvenuto all’ospedale del Mare, dove, prima che ci scappi il morto, c’e’ bisogno urgente di rinforzi alle guardie giurate ma anche di una pattuglia dell’Esercito”.

Il vigilante picchiato, dopo essere medicato, ha presentato denuncia al Commissariato della Polizia di Stato nel quartiere Ponticelli. Secondo quanto emerso, l’aggressione e’ avvenuta quando la guardia giurata ha chiesto al marito della paziente di non entrare nell’area interna del pronto soccorso, dove possono stare solo operatori sanitari e pazienti da visitare. “Sei scemo, sei mongoloide” avrebbe risposto l’uomo, un 55enne, alla guardia, per poi colpirla con due pugni al petto, uno schiaffo in faccia e un oggetto contundente (forse le chiavi dell’auto) al braccio. Solo l’intervento della Polizia di Stato ha riportato la calma; i due coniugi sono poi identificati dagli agenti.