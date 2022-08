Terribile schianto in autostrada verso Napoli: scene di terrore

Almeno 5 chilometri di coda sulla A1 tra Ceprano e Pontecorvo, in direzione Napoli, e un chilometro in direzione Roma, a causa di un incidente che ha coinvolto un tir e due auto. Nello scontro una sola persona è rimasta ferita. A causa dell’incidente avvenuto al km 657, è stato chiuso un tratto dell’autostrada. Chi è diretto verso Napoli deve uscire a Ceprano e rientrare in autostrada a Pontecorvo dopo aver percorso la SS6 Casilina. Si consiglia di anticipare l’uscita a Frosinone.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino. Agli utenti diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Ceprano, percorrere la SS6 Casilina, e rientrare in autostrada a Pontecorvo.