Terribile lutto a Marigliano: muore bimbo di tre anni

Terribile lutto a Marigliano, dove ha perso la vita un bambino di tre anni. “Una preghiera per il piccolo Felice Spera, strappato alla vita troppo, troppo presto. Sono addoloratissimo per questa tragedia e, da padre, non ho parole per il devastante dolore che provano Pasquale e Stefania, il suo papà e la sua mamma. Mi faccio interprete della tristezza che accomuna ogni abitante di Marigliano e per questo ho proclamato per domani il lutto cittadino. Rip. piccolo angelo”. A scriverlo è il sindaco Peppe Jossa.

Secondo quanto si apprende il piccolo Felice era ricoverato al Santobono. Tuttavia non è riuscito a farcela ed il male lo ha strappato alla vita così presto. Questa mattina i funerali con palloncini bianchi per l’angelo Felice.