L’11 agosto, nel comune di Pompei (Napoli), l’intervento per il contrasto dei reati ambientali ha permesso il controllo di 7 attività, di cui 3 sequestrate e l’identificazione di 19 persone, di cui 2 denunciate all’autorità giudiziaria. Inoltre, 3 persone sono finite sanzionate per illeciti amministrativi, con ammende quantificate in circa 83mila euro.

Invece nei comuni di Francolise e Sparanise (Caserta), l’intervento dei militari dell’esercito e delle forze dell’ordine impegnati negli Action day dell’operazione Terra dei Fuochi, supportati dalle agenzie territoriali interessate al contrasto dei reati ambientali, ha permesso il controllo di 4 attività, di cui 2 sequestrate e l’identificazione di 11 persone. Inoltre, sono comminate sanzioni per illeciti amministrativi, con ammende quantificate in oltre 70mila euro.