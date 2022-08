Massima attenzione sulle scadenze di questi bonus altrimenti potrai dire addio per sempre alle agevolazioni. Durante la pandemia da Covid, il Governo ha stanziato moltissimi bonus per rilanciare l’economia.

Sappiamo benissimo che tante attività hanno chiuso e che moltissime persone si sono ritrovate senza un lavoro. In questi due anni e mezzo, i bonus per far ripartire l’economia sono tantissimi e molti sono per ristrutturare e modernizzare abitazioni ed edifici. Ci sono anche quelli per l’adeguamento sismico, per i mobili, per la sicurezza e tantissimi altri. Proprio qualche giorno fa infatti abbiamo anche visto delle novità che riguardano il Superbonus 110% e che dovresti assolutamente sapere. Ma adesso, vediamo quali saranno le prossime scadenze per ottimizzare i tempi e non rischiare di perdere le agevolazioni.

Attenzione a queste scadenze: ecco i bonus che potresti non riscuotere

Uno dei bonus di cui ti devi preoccupare per la data di scadenza è quello per l’acqua potabile. Si tratta di un bonus fino ad un massimo di 500 euro per installare un impianto di depurazione dell’acqua. In pratica, si tratta di macchinari in grado di depurare l’acqua del rubinetto, refrigerarla ed anche di renderla frizzante.

I 500 euro di bonus vengono erogati sotto forma di credito di imposta sul 50% delle spese sostenute (quindi su mille euro si spese). Per le aziende l’importo massimo su cui poter avere il bonus è di 5 mila euro di spese sostenute. L’agevolazione scade il 31 dicembre 2023. Dovrai presentare la domanda per le spese sostenute nel 2022 tra l’1 ed il 28 febbraio 2023. Il bonus è usufruibile per un impianto ad immobile.

Per il Bonus Verde, di cui abbiamo parlato proprio qualche giorno fa, la scadenza è fissata al 31 dicembre del 2024. Questa agevolazione ti permette di avere una detrazione fiscale del 36% delle spese sostenute per sistemare le aeree verdi di abitazioni, attività e condomini. La cifra massima che si può detrarre è di 5.000 euro per ogni casa.

Infine, il Bonus Mobili è stato prorogato fino al 2024. Ciò significa che, se stai ristrutturando un immobile, puoi usufruire dell’agevolazione per acquistare nuovi elettrodomestici (che rispettino determinati parametri) e tantissimi altri mobili. Devi però prima cominciare i lavori di ristrutturazione e poi fare acquisti. Avrai una detrazione IRPEF del 50% che potrai avere in 10 rate. Per le spese del 2021, il bonus ammonta a 16 mila euro, per il 2022 a 10 mila e nel 2023 e 2024 scenderà a 5 mila.

