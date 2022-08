Suicida nella ditta dove lavorava, si era sposato tre mesi fa

Trovato privo di vita all’interno di un’attività commerciale dove lavorava come dipendente. È accaduto a Grottaminarda. Un 38enne, originario di Napoli ma da un po’ di tempo residente in Irpinia, si sarebbe suicidato. È stato il titolare della ditta a fare la macabra scoperta. Ha subito allertato forze dell’ordine e soccorritori. Il 38enne, appena tre mesi fa, si era unito in matrimonio con una donna di Ariano Irpino.

La salma dell’uomo è stata sottoposta a sequestro dalla Procura della Repubblica di Benevento per eseguire ulteriori accertamenti. La pista principale resta comunque quella del suicidio.