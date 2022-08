Sterpaglie a fuoco bruciano 5mila ettari: trovato il colpevole

A Casal di Principe (Caserta) i carabinieri della locale stazione hanno identificato e deferito, in stato di liberta’, il cinquantasettenne del luogo autore dell’incendio di sterpaglie e multimateriali che nel pomeriggio del 19 luglio scorso si propago’ su un’area rurale di circa 5.000 mq., nelle vicinanze di via Campania. Il rogo, che in breve tempo si estese sull’intera area, finì domato grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Aversa. L’episodio fece infuriare il sindaco Renato Natale, anche perche’ nei giorni precedenti c’erano stati altri roghi sempre di sterpaglie e rifiuti. Natale convoco’ una conferenza stampa proprio nei pressi del luogo dove erano appiccate le fiamme per denunciare “l’impossibilita’ di intervenire”.

“Stiamo combattendo – spiego’ Natale – una guerra senza armi: poco personale e poche risorse economiche ci impediscono infatti di affrontare con efficacia il problema dei rifiuti abbandonati per strada che poi sono incendiati”. Nei giorni scorsi molti sindaci del Casertano, tra cui lo stesso Natale, hanno firmato una denuncia che è poi presentata alla Procura di Napoli Nord affinche’ indaghi sulle cause dei tanti roghi appiccati.