Sparito da due giorni, Raffaele trovato senza vita tra gli scogli

Le ricerche erano scattate lunedì pomeriggio, dopo che era segnalata la scomparsa. Raffaele Carratù, 39 anni di Mercato San Severino, lo hanno ritrovato senza vita nel primo pomeriggio di ieri a Salerno. Il corpo era incastrato tra gli scogli del molo di sopraflutto del porto di Salerno: la Guardia Costiera lo ha rinvenuto dopo che per ora ha messo in campo tutte le risorse disponibili. Le ricerche sono condotte via mare e via terra, anche con il supporto di un elicottero e con il supporto subacqueo.

Stando a quanto si apprende, la vittima indossava il costume da bagno: al momento la Capitaneria non esclude alcuna ipotesi. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso del 39enne della Valle dell’Irno.