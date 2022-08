Spari sotto al Vesuvio, feriti una ragazzina e un 16enne

Ieri sera, nel Napoletano, ad Acerra, due minorenni, un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 17 anni, sono rimasti feriti da colpi d’arma da fuoco. I minori hanno raccontato alla Polizia che erano in compagnia di un gruppo di amici, in via Alfonso D’Aragona, quando intorno alle 23.20 sono stati colpiti da persone a bordo di scooter. Entrambi i minorenni non sono in pericolo di vita. Il ragazzo e’ rimasta colpito al polpaccio ed è trasferito all’Ospedale del Mare. La ragazza, invece, e’ finita raggiunta dai proiettili all’anca e al piede sinistro. Indagano la Squadra mobile e il commissariato di zona.

Si cerca di capire cosa sia accaduto: il timore è che i ragazzini siano rimasti coinvolti loro malgrado in una “stesa” di camorra. Spari per impaurire i clan della zona, ma che possono finire come in questo caso per colpire innocenti.