Spara al figlio all’interno di un circolo: dramma a Lauro

Un 79enne di Lauro è stato denunciato dai Carabinieri per tentato omicidio perché ha sparato due colpi di pistola all’indirizzo del figlio. È accaduto a Lauro all’interno del circolo privato gestito da quest’ultimo. I due colpi fortunatamente sono andati a vuoto. L’episodio è avvenuto in seguito a un diverbio tra padre e figlio scaturito per futili motivi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Lauro e i colleghi di Quindici.

L’anziano è stato denunciato anche per ricettazione e detenzione e porto abusivo di armi. I Carabinieri hanno accertato che la pistola era oggetto di furto. Insomma, altro guai per l’anziano con il grilletto facile.