Per essere localizzato dai suoi clienti sparava dei petardi: a trovarlo, pero’, sono stati i carabinieri Marina di Camerota che lo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. In manette e’ finito un 20enne laziale bloccato in localita’ Castello mentre era in attesa di spacciare droga sintetica. I carabinieri, dopo aver perquisito il giovane e la sua auto, hanno rinvenuto 40 grammi di ecstasy, hashish, dei coltellini, un bilancino di precisione e denaro contante. Il pusher era in possesso anche di tre petardi che, appunto, utilizzava per segnalare il luogo di spaccio ai suoi clienti.

I carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno invece arrestato, in flagranza di reato, due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A bordo di un gommone da loro condotto, si dirigevano, con atteggiamento guardingo e a luci spente, alla costa dell’isola di Stromboli. Insospettiti dall’insolita manovr del natante, li hanno bloccati per un controllo.