Sostituzione caldaia, detrazione al 65% e bonus mobili: è il momento di cambiarli

L’ecobonus al 65% è prorogato dall’ultima legge di Bilancio fino al 2024: si tratta di una detrazione fiscale sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica. La detrazione fiscale al 65% è richiedibile per una serie di interventi di riqualificazione: coibentazione, sostituzione di impianti di climatizzazione, installazione di collettori solari termici, riqualificazione energetica globale. Inoltre si ha diritto a chiedere il bonus 65% anche in caso di acquisto e installazione di caldaie a condensazione almeno di classe energetica A, per una spesa massima di 30mila euro.

Nel caso di accesso all’ecobonus al 65% per la sostituzione della caldaia, si è posto il tema della compatibilità dell’agevolazione con il bonus mobili. FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, ha risposto alla domanda posta da un contribuente a riguardo. La detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici non spetta nei casi in cui siano realizzati interventi finalizzati al risparmio energetico per i quali si usufruisce della detrazione del 65%.

Infatti la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati ad arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione, spetta solo ai contribuenti che hanno hanno realizzato interventi con il bonus ristrutturazione del 50%. Il bonus mobili è una detrazione fiscale del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto di arredamento e grandi elettrodomestici, fino ad un massimo di 10mila euro nel 2022 e di 5mila euro per il 2023 e 2024.