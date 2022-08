Smantellata dalla Polizia una holding del riciclaggio delle auto: quattro le persone arrestate ed una denunciata in stato di libertà. L’azione sinergica della squadra di polizia giudiziaria del compartimento di polizia Campania-Basilicata di Napoli, la sezione polizia stradale di Avellino e la sottosezione autostradale di Grottaminarda ha consentito di cogliere in flagrante il titolare ed i dipendenti di un’autocarrozzeria di Brusciano. Stavano lavorando su un’autovettura incidentata con pezzi appartenenti ad un altro veicolo di uguale modello risultato rubato. Nel corso del blitz è stata sequestrata anche una smart sulla quale sono in corso indagini.

La Polizia ha chiuso l’attività commerciale. Al titolare, che è stato arrestato, sono state contestate violazioni amministrative nonché penali per reati ambientali; per tre dei suoi dipendenti sono scattati i domiciliari.