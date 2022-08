“Alle elezioni politiche del 25 settembre non sarò candidato. A fine luglio mi sono dimesso da sindaco per perseguire l’obiettivo di una candidatura competitiva e di qualità, ma l’ho fatto con la serenità e la consapevolezza di chi non doveva raggiungere un risultato a tutti i costi, l’ho fatto con la libertà morale e intellettuale che da sempre mi contraddistingue. Avevo chiesto il collegio uninominale al centrosinistra, sposando il progetto di Di Maio (che ringrazio di vero cuore) e senza chiedere nulla in cambio. Nulla: non il proporzionale, né altri incarichi paracadute”. A scriverlo sui social è Luca Capasso, ex sindaco di Ottaviano che di recente si è dimesso proprio per candidarsi alle Politiche.

La scelta

“Ho maturato la scelta dopo 15 e più anni di militanza in Forza Italia, nel corso dei quali ho dovuto assistere alla gestione di un partito volto tutto a favorire pochi prescelti, qualche velina e molti mediocri. Volevo spendermi per il territorio nolano e vesuviano come ho sempre fatto da amministratore: tutti conoscono le mie battaglie, tutti sanno quanto amore ho per questa terra. Invece mi sono scontrato con veti incrociati, polemiche inutili, giochini degni della politica più meschina. Ho conosciuto la paura dei partiti che non vogliono cambiare. Il partito dei sindaci, quello di cui tanti si vantano, spaventa. Lo dimostra il fatto che tanti altri amministratori sono stati estromessi, tagliati fuori da una politica che non vuole cambiare”.

“Ma io sono una persona seria e la paura non mi appartiene: per il mio territorio ho letteralmente sfidato il fuoco, figuriamoci se mi piego dinanzi a certe logiche. Ho conosciuto anche gentiluomini (pochi): li ringrazio. Oggi prendo atto che non ci sono le condizioni per una candidatura che sia davvero al servizio del territorio e continuo a impegnarmi da cittadino libero e onesto. Non è una fine, è un nuovo inizio”.