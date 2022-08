Scuole dell’infanzia: ci sono le nuove norme antiCovid

Con il Covid-19 che allenta la sua morsa, e gli indici epidemici in discesa, si prepara un rientro più “soft” a scuola da settembre. Dopo le scuole di primo e secondo grado, arrivano infatti le indicazioni operative che riguardano gli asili, ovvero le scuole dell’infanzia: via libera tra i banchi purchè non si abbia un test positivo, mentre l’utilizzo della mascherina Ffp2 è previsto per il personale a rischio. L’impiego delle mascherine per i bambini sotto i 5 anni, invece, non è mai previsto in passato e non lo sarà neppure in caso di crescita della curva dei contagi. Le indicazioni sono pubblicate dall’Istituto superiore di sanità (Iss), che ha illustrato le misure da adottare con la prima campanella ma anche ulteriori provvedimenti nel caso la situazione epidemiologica peggiorasse.

Scuola dell’infanzia, le nuove regole anti-Covid

Le misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica contenute nelle indicazioni operative per le scuole dell’infanzia prevedono dunque l’utilizzo di mascherine FFP2 per personale a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 e permanenza a scuola consentita solo senza sintomi/febbre e senza test diagnostico per la ricerca di SarsCoV2 positivo.

Previste anche igiene delle mani ed etichetta respiratoria; sanificazione con uno o più casi confermati; ricambi d’aria frequenti. A fronte di un peggioramento del quadro, sono indicate ulteriori misure quali il distanziamento di almeno 1 metro tra gli adulti; attività educative da svolgersi prevedendo gruppi stabili di bambini; evitare l’uso promiscuo di giocattoli; zona di accoglienza all’esterno. Ed ancora: sanificazione periodica di tutti gli ambienti; uscite e attività didattiche esterne sospese; utilizzo di mascherine chirurgiche o FFP2 per chiunque acceda nei locali scolastici, fatta eccezione per i bambini.