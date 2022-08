Scuola, tutti i ponti e le festività 2022/23

Il calendario per l’anno scolastico 2022/2023 si preannuncia ricco di ponti: sono infatti molte le festività, a partire dal 1 novembre, che cadono nei giorni di inizio o fine settimana. Circostanza che facilita la possibilità, a discrezione delle regioni, di stabilire un “ponte” con il sabato e la domenica.

I giorni di festa

La scelta non è del ministero ma delle singole regioni, a patto che a fine anno i giorni di didattica raggiungano quota 200. Via libera, dunque, alla scelta su ponti e festività come il Carnevale. Sfogliano il calendario 2022/2023, salta subito all’occhio il 1 novembre, che cade di martedì, o l’8 dicembre, di giovedì. Ma vediamo quali sono i giorni di festività distribuiti nel corso dell’anno scolastico.

1 novembre (Tutti i Santi) martedì;

8 dicembre (Immacolata Concezione) giovedì;

25 e 26 dicembre (Natale) domenica e lunedì;

1° gennaio (Capodanno) sabato;

6 gennaio (Epifania) venerdì;

9-10 aprile (Domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo)

25 aprile (Festa della Liberazione) martedì;

1° maggio (Festa del Lavoro) lunedì.

2 giugno (Festa della Repubblica) venerdì;

Altro discorso per la festa del patrono, che cambia di città in città. Ad esempio a Milano Sant’Ambrogio cade di giovedì 7 dicembre, facendo preannunciare un maxi-ponte. Stesso discorso per la festa dei Santi Pietro e Paolo a Roma, il 29 giugno, che pure sarà di giovedì ma è probabile che le scuole saranno ormai chiuse.