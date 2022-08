Scuola: queste regioni riceveranno un importo più alto per sostenere la spesa per il materiale

Bonus libri 2022/2023: Queste regioni riceveranno un importo più alto dell’anno scorso

Ricerca mostra gli aumenti e le diminuzioni dei fondi per il materiale scolastico e i criteri per ottenere il bonus nelle diverse regioni italiane

Aumenta del 30% rispetto all’anno scorso la somma di denaro destinata all’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023

La regione che più beneficia dell’aumento è il Friuli Venezia Giulia

In 6 regioni l’ISEE necessario per accedere ai fondi ha superato di poco i 10 mila euro annui

Germania, 25 agosto 2022 – Il nuovo anno scolastico è alle porte e il materiale scolastico può rappresentare una spesa non indifferente per le famiglie, che però possono godere di sostegni economici. A tal proposito la piattaforma di apprendimento Preply ha condotto una ricerca al fine di paragonare i criteri di ottenimento del bonus scuola nelle varie regioni italiane ed evidenziare i cambiamenti rispetto all’anno scolastico 2021/2022.

Per il nuovo anno scolastico il Miur ha messo a disposizione circa 30 milioni di euro in più per il bonus scuola rispetto all’anno scorso, aumentando l’importo degli aiuti di circa il 30%. Le regioni che più beneficeranno di questo aumento sono il Friuli Venezia Giulia, il cui importo aumenterà del 102%, l’Umbria, con un aumento del 95% e il Veneto, il cui importo sarà il 67% superiore rispetto a quello dell’anno scorso. Solo due regioni quest’anno riceveranno meno denaro dell’anno scorso, ossia le Marche (-11%) e la Toscana (-1%).

Risultati particolari

La regione che ha permesso l’ISEE più alto per accedere ai fondi statali era il Friuli Venezia Giulia dove per ricevere il bonus scuola era necessario avere un indicatore sotto i 33 mila euro annui, seguito dal Piemonte , che ha erogato il bonus alle famiglie con un reddito minore di 26 mila euro e dal Veneto , dove il tetto massimo per accedere ai buoni libri è fissato a 18 mila euro .

dove per ricevere il bonus scuola era necessario avere un indicatore sotto i annui, seguito dal , che ha erogato il bonus alle famiglie con un reddito minore di e dal , dove il tetto massimo per accedere ai buoni libri è fissato a . In 6 regioni italiane, Calabria , Umbria , Puglia , Marche , Sicilia e Molise , l’ISEE massimo per ottenere il bonus può superare di poco i 10 mila euro

, , , , e , l’ISEE massimo per ottenere il bonus può superare di poco i 10 mila euro In Valle d’Aosta i libri di testo per gli alunni di scuole di ogni grado sono forniti in comodato gratuito, inoltre per gli studenti valdostani che devono frequentare una scuola fuori regione è previsto un rimborso spese per i libri da acquistare.

i libri di testo per gli alunni di scuole di ogni grado sono forniti in comodato gratuito, inoltre per gli studenti valdostani che devono frequentare una scuola fuori regione è previsto un rimborso spese per i libri da acquistare. Gli alunni della provincia autonoma di Trento e di quella di Bolzano ricevono i libri in comodato gratuito fino alla classe seconda delle scuole superiori. Per gli ultimi tre anni di scuola secondaria le famiglie devono occuparsi autonomamente dell’acquisto del materiale scolastico, durante i quali gli altoatesini hanno diritto ad un aiuto di 150 euro.

e di quella di ricevono i libri in comodato gratuito fino alla classe seconda delle scuole superiori. Per gli ultimi tre anni di scuola secondaria le famiglie devono occuparsi autonomamente dell’acquisto del materiale scolastico, durante i quali gli altoatesini hanno diritto ad un aiuto di 150 euro. Anche il Friuli Venezia Giulia fornisce libri in comodato gratuito agli alunni fino alla seconda superiore, sostenendo inoltre con aiuti finanziari le famiglie degli studenti che proseguono gli studi in base al loro reddito annuo.

Informazioni su Preply

Preply è una piattaforma online che mette in comunicazione un network globale composto da studenti di oltre 180 nazioni e 32.000 insegnanti di lingue straniere, per studiare e insegnare in oltre 50 lingue. I match tra insegnanti e studenti sono assegnati attraverso un algoritmo di apprendimento automatico. Gli insegnanti consigliati creano piani di studio personalizzati per adattarsi a budget, programma e livello di conoscenze dello studente.

Preply è stata fondata nel 2013 da Kirill Bigai, Serge Lukyanov e Dmytro Voloshyn in Ucraina. Oggi l’azienda impiega un team eterogeneo di 400 persone provenienti da 58 nazioni. Preply ha sede a Barcellona e ha dipendenti in 30 paesi in Europa, Stati Uniti, Africa, Asia e America Latina.