Gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, all’interno di un canale di scolo delle acque piovane in località Madonna della Libera, hanno individuato 48 piante di canapa indiana in piena maturazione dell’altezza compresa tra 3 e 3,5 metri del peso complessivo di circa 50 kg che sono finiti sradicati e distrutti. Inoltre droga in casa e marijuana coltivata in alcuni vasi all’interno dell’abitazione. In manette è invece finito un 44enne di Contrada. Sono stati i carabinieri della Stazione di Forino ad arrestarlo. Deve rispondere di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione mirata, i militari hanno rinvenuto nell’abitazione dell’uomo 5 piante di marijuana, circa 100 grammi di analoga sostanza già essiccata, vari semi di canapa indiana e 180 grammi di hashish.