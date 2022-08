Per cause ancora in corso di accertamento è avvenuto uno scontro tra tre mezzi pesanti – con il ferimento di due persone – lungo la strada statale 7 dir/C «Via Appia». Lo stesso tratta di strada è provvisoriamente chiuso al transito, in entrambe le direzioni, e precisamente in corrispondenza del km 23,650, a Calitri ( Avellino). Attualmente la circolazione è deviata su viabilità alternativa attraverso Sant’Andrea di Conza. Sul posto è presente il personale delle Forze dell’ordine e di Anas, impegnato nella gestione della viabilità allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.

Nel violento impatto i conducenti dei due pesanti automezzi sono rimasti feriti: uno originario di Cariati in provincia di Cosenza di anni 38, e l’altro di Giffoni Valle Piana di anni 50. Entrambi sono trasportati dai sanitari del 118 intervenuti rispettivamente presso gli ospedali di Sant’Angelo Dei Lombardi e di Mefi. Oltre ai due automezzi, sono rimaste danneggiate anche due autovetture in sosta.