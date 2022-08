Dramma a Foggia. Una 23enne morta e un’altra donna (35 anni) è gravissima, è il bilancio del grave incidente stradale sulla Lucera – Pietramontecorvino, nel Foggiano. Per cause ancora da accertare, si è verificato un violento impatto tra un’auto e una bici elettrica, con a bordo due giovani donne. La notizia la riporta Foggia Today. L’impatto è stato devastante: una delle due donne, 23 anni, è morta sul colpo, l’altra è stata soccorsa dall’equipe dell’elisoccorso. La donna è stata rianimata, intubata, trasfusa e portata in pronto soccorso a Foggia: le sue condizioni sono critiche.

Ancora un incidente in bicicletta, dunque, con un epilogo tragico. Sempre più nelle strade sembra farsi poca attenzione ai ciclisti che in tal senso sono spesso poco tutelati anche dal Codice della Strada.