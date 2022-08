Schianto sulla Statale: Silvio muore a 22 anni

Dramma, ieri mattina, sulla Cilentana, dove ha perso la vita in un incidente stradale un 22enne. Si tratta di Silvio Fimiani, di Montano Antilia, che a bordo della sua moto, ha impattato contro un’auto. Letale è stato lo scontro per il giovane centauro cilentano. Il sinistro è avvenuto tra gli svincoli di Montano Antilia e Massicelle, sulla Cilentana. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso e l’Anas per gestire il traffico veicolare, rallentato dall’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, andandosi a schiantare contro l’auto che viaggiava nella direzione opposta.

La notizia della sua scomparsa ha fatto subito il giro di Montano Antilia, dove Silvio abitava con la sua famiglia. Il padre, invece, è originario di Torre Orsaia. Entrambi i Comuni, appresa la notizia del decesso, hanno proclamato il lutto cittadino e sospeso tutte le iniziative e gli eventi in programma. Dolore.