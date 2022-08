Schianto in Cilento, muore giovane promessa del calcio

Non ce l’ha fatta Lorenzo Pio Coronato, il 18enne di Ispani rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 luglio a Policastro (Santa Marina). Il giovane, purtroppo, è spirato questa mattina nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Immacolata” di Sapri. La salma è condotta presso l’obitorio ed è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La notizia della sua scomparsa sta facendo, in queste ore, il giro del Golfo di Policastro, dove tanti momenti di preghiera, e anche una fiaccolata, sono organizzati dai residenti per stringersi a lui e alla famiglia distrutta dal dolore.

Il cordoglio

Vicinanza alla famiglia è espressa dal sindaco Giovanni Fortunato: “La mia persona a nome di tutta la comunità di Santa Marina-Policastro si stringe attorno alla famiglia, agli amici ed agli affetti più cari di Lorenzo Pio Coronato. Una morte che addolora e colpisce nel profondo. un ragazzo così giovane e di grandi valori che adesso proteggerà le persone che lo hanno amato, lo amano e lo ameranno sempre, non facendole sentire mai sole. Ciao Lorenzo”.