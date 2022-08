Schianto contro un camion tra Palma e Striano, folla ai funerali di Carmine

La comunità di San Valentino Torio è a lutto per la morte di Carmine Celentano. La vita del giovane imprenditore, 40 anni, si è spezzata a causa di un tragico incidente stradale avvenuto mercoledì 3 agosto, tra Striano e Palma Campania. Ieri mattina l’estremo saluto. “Uniamoci al dolore della famiglia e degli amici con la presenza, il silenzio e la preghiera”, il cordoglio del sindaco Michele Strianese. Il 40enne viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un camion. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per Carmine Celentano non c’è stato, purtroppo, niente da fare.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Tanto dolore per la morte di un “gigante buono”, come spesso veniva chiamato: nei primi mesi della pandemia aveva prodotto e donato migliaia di mascherine alle comunità.