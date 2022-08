I componenti di un’intera famiglia – madre, padre e tre figli, tra cui uno piccolo – sono rimasti feriti in un incidente avvenuto lungo laFondovalle Sele, al bivio di Quaglietta, in direzione Lioni. La vettura sulla quale viaggiavano si è scontrata con un tir. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lioni. Sono intervenute sul posto più ambulanze e un’eliambulanza per il trasporto dei feriti in ospedali diversi della provincia di Salerno. I caschi rossi hanno lavorato non poco per la messa in sicurezza dell’arteria.

Un altro grave incidente, dunque, ieri. Una giornata in cui è morto il camionista di San Giuseppe Vesuviano. I fatti sull’autostrada A16 Napoli-Canosa. Un tir carico di pomodori, per cause in corso di accertamento, è sbandato ed è finito contro lo spartitraffico invadendo la carreggiata opposta.