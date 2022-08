Schianto a Nola, la vittima è Chiara: aveva appena 23 anni

Tragedia tra Nola e San Paolo Belsito. Nella notte al confine con Nola in via Onorevole Napolitano ha perso la vita una ragazza di 23 anni, residente a San Paolo Bel Sito. La vittima è Chiara Mastrojanni, studentessa al Suor Orsola, bella come il sole e piena di vita. La giovane era in sella ad una moto come passeggera, quando il veicolo ha urtato la rotatoria per ragioni da accertare. Fatale l’impatto con un muretto per la 23enne. Il conducente ha riportato politraumi ma non è in pericolo di vita e si trova all’ospedale di Nola. La salma della ragazza è stata posta sotto sequestro.

Sui social il dolore e l’affetto: “Bella Comm o Sole! Stamattina per uno strano scherzo del Destino ero lì…con la speranza che non fossi tu, invece su quella rotonda maledetta sei volata via…sul marciapiede le tue Jordan Rosa…e un colpo violento al cuore per tutti quelli che ti hanno amato e hanno avuto la fortuna di conoscerti. Ciao Sorm! Riposa in Pace”, scrive Alfonso.

“Chiara …. non ci posso credere …. ho avuto un colpo quando ho letto la notizia … mi hai spezzato il cuore… tu mia collega dell università, io e te la stessa bontà, tu un cuore grande …. io amante della tua infinita bellezza…. ti porterò sempre con me”, è il post di Lucia.