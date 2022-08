Scatta il nuovo Bonus Famiglia: 650 euro al mese

Arriva un nuovo bonus veramente ricchissimo e vediamo da quando sarà possibile percepirlo e come. Come sappiamo le famiglie in questo periodo sono sempre più in difficoltà a causa dell’aumento del costo della vita e degli stipendi sempre più bassi. Ma oggi grazie al reddito di cittadinanza tante famiglie in forti difficoltà economiche riescono comunque ad andare avanti.

Come avere il nuovo bonus

Anche se viene tanto criticato il reddito di cittadinanza è comunque sia un vero e proprio baluardo contro la povertà.

Tuttavia il nuovo governo di centrodestra ha intenzione di cancellare il reddito di cittadinanza e così tanti beneficiari del reddito grillino sono giustamente in allarme. Chiaramente se una famiglia campa soltanto grazie al reddito di cittadinanza è normale che abbia paura di perdere questo unico fondamentale sussidio. Tuttavia Giorgia Meloni ha detto che vuole cancellare il reddito di cittadinanza ma soltanto per sostituirlo con un reddito di tipo diverso.

Come viene erogato e quanto vale per la famiglia

Quindi a partire dall’autunno il reddito di cittadinanza potrebbe essere sostituito con un bonus famiglia da 650€. Giorgia Meloni lo ha chiamato reddito di solidarietà. Eroga ben 650€ alla famiglia con determinati requisiti. Vediamo quali sono questi requisiti per avere il reddito di solidarietà. Si tratta di un bonus famiglia di 400 euro che viene però potenziato di €250 per ogni membro della famiglia che sia minorenne o ultrasessantenne o ancora disabile. Quindi per una famiglia di quattro figli ci sono ben 650 euro al mese per 12 mesi.

I requisiti per averlo

E qui 5 requisiti per poterlo richiedere. La famiglia deve avere un ISEE sotto i 15.000 euro e deve avere un solo immobile. Da almeno 10 anni la famiglia deve essere residente sul suolo italiano. Deve essere una famiglia italiana oppure di un altro paese dell’Unione Europea. Tra l’altro la famiglia nei sei mesi precedenti alla richiesta del reddito di solidarietà non deve avere avuto nessun introito. Ovviamente il reddito di solidarietà può anche valere molto di più. Infatti se la famiglia ha più di quattro membri o se ci sono anziani o disabili il reddito di solidarietà sarà proporzionalmente arricchito. Dunque si tratta di una misura sicuramente molto ricca e molto interessante che il nuovo governo di centrodestra dovrebbe far partire proprio dall’autunno.

