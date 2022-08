È morta la casalinga di Scafati che, quattro mesi fa, finì colpita con un martello dal fratello durante una lite furibonda. La 59enne è spirata all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, qui era ricoverata da marzo a causa della grave ferita riportata alla testa. L’aggressione si era verificata lo scorso 14 marzo in via Poggiomarino. E, prima di essere arrestato dai carabinieri, il fratello della vittima tentò la fuga. Salvo, poi, costituirsi spontaneamente. I familiari, comunque, vogliono fare luce sulle cause del decesso.

La cognata (moglie dell’aggressore) ha sporto formale denuncia ai militari dell’Arma sostenendo che la donna non sia morta per le conseguenze del grave trauma cranico scaturito dall’aggressione fisica, bensì da una setticemia dovuta forse a un’infezione che avrebbe contratto in ospedale. Le indagini, da parte degli inquirenti, sono tuttora in corso.