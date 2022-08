Scafati, marito e moglie morti a pochi giorni di distanza: «Hanno ritrovato loro figlio»

Vicenda strappalacrime che arriva da Scafati. Marito e moglie muoiono a distanza di una settimana: sembra che entrambi non avessero superato la morte improvvisa del loro figlio. “Insieme incontrerete vostro figlio Giuseppe”. Prima il marito, Antonio La Manna, e poi la moglie Elvira Ambruoso, entrambi di 63 anni, avrebbero perso la vita a distanza di una settimana. I due coniugi vivevano da diversi anni con il dolore per la morte del figlio Giuseppe, finito nel 2005 per un malore improvviso. L’uomo è morto a causa di un infarto, la moglie per una malattia che da tempo l’aveva debilitata.

Il parroco

Sono tanti i messaggi di cordoglio diffusi tra i tanti che li conoscevano, tra questi anche Don Giuseppe De Riggi, parroco della chiesa madre di Santa Maria delle Vergini: “Antonio, solo una settimana fa ci hai lasciati, ora Elvira ti ha seguito e insieme di nuovo vi incontrate con vostro figlio Giuseppe. Avete portato nel cuore un dolore grande per la morte improvvisa di vostro figlio. Con grande dignità avete vissuto questi anni nascondendo le lacrime che scendono sul volto di un genitore che mai vorrebbe vedere un figlio morire. Ora riposte nel Signore che fa nuove tutte le cose. Salvatore e a Rosaria la nostra vicinanza e il nostro affetto”.