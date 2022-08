Arrestato dopo aver sparato contro la porta di casa della ex fidanzata. È accaduto a Scafati, in via Passanti, dove un ragazzo di 25 anni è finito individuato ed arrestato dai carabinieri dopo pochi giorni. La scorsa settimana i carabinieri hanno chiuso il cerchio sulla vicenda e hanno notificato al 25enne la misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Nocera Inferiore su richiesta del sostituto procuratore Gaetana Amoruso. I fatti risalgono ad inizio agosto: di notte, qualcuno ha sparato non meno di tre colpi di pistola verso la porta di una abitazione di via Passanti.

A sentire i colpi d’arma da fuoco, sono i tre residenti: padre, madre e figlia, tutti incensurati e senza legami con la criminalità organizzata. I carabinieri hanno dato il via alle indagini e nel giro di pochi giorni sono risaliti all’ex fidanzato della ragazza, da poco 18enne. Da qualche giorno la giovane aveva troncato la relazione con il suo fidanzato dopo quattro anni. Una storia che aveva portato anche alla nascita di una bambina.