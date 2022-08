L’attivita’ di controllo del territorio posta in essere dalla Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano, diretta dal Comandante Ten. Col. Fabrizio Palladino non si arresta neanche in prossimita’ del Ferragosto.

Ieri nel primo pomeriggio, gli uomini del nucleo di polizia edilizia hanno proceduto a porre sotto sequestro una mansarda di circa 120 mq ancora in fase di realizzazione in periferia.

Gli accertamenti richiesti dalla Polizia Municipale all’Ufficio tecnico comunale hanno fatto emergere che l’opera era del tutto abusiva.

Il proprietario è stato deferito alla Procura della Repubblica per costruzione abusiva, oltretutto in una zona soggetta a vincolo.

La sopraelevazione è stata affidata in custodia giudiziaria al proprietario.