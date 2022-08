Matteo Salvini non ha preso parte al previsto incontro elettorale programmato al lido Azzurro di Torre Annunziata (Napoli), dove si doveva svolgere l’ultima tappa della seconda giornata di iniziative programmate nel suo tour in Campania iniziato ieri. Ad ufficializzarlo e’ stato il capolista della Lega alla Camera nel collegio Campania 2 al proporzionale, Severino Nappi: “Il motivo – spiega a margine di un intervento con i presenti presso lo stabilimento balneare di Torre Annunziata – e’ collegato ad improvvisti impegni a Roma. Salvini, mentre stava venendo al lido Azzurro dopo avere partecipato ad un’iniziativa sul tema degli animali domestici, ha avuto una telefonata. Ha provato a spostare gli impegni imprevisti, ma non c’e’ riuscito. L’appuntamento e’ pero’ solo rimandato: verra’ a settembre nuovamente in Campania”.

In mattinata un presidio di protesta era pronto ad attendere il leader della Lega. Con una zampogna, un grosso tamburello e le note di “Bella ciao”: in questo modo la comunità Lgbt di Torre Annunziata aveva deciso di accogliere Matteo Salvini nella città vesuviana nel suo secondo giorno di tour elettorale in Campania. Circa 50 davanti al lido Azzurro dove poi Salvini non è mai arrivato.