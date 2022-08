Recuperato un carico di formaggio di 15 tonnellate, rubato domenica scorsa nell’aria di servizio La Macchia dell’Autostrada del Sole, al km 610, nel Frusinate, dal valore di 100mila euro. Si tratta del caglio, un particolare tipo di formaggio utilizzato per produrre le mozzarelle . Il titolare di una azienda di autotrasporti aveva sporto denuncia alla polizia. Gli agenti della polizia giudiziaria compartimentale e della sottosezione di Napoli Nord, attraverso le analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza, sono riusciti a individuare i veicoli utilizzati per trasferire il formaggio rubato e a riscostruire gli spostamenti.

Gli agenti hanno scoperto che il carico di caglio era trasferito in alcuni caseifici dell’hinterland casertano. Le 15 tonnellate di caglio sono sequestrate e 2 persone sono finite denunciate per furto e ricettazione. Il carico di formaggio è sotto sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria in idonee celle frigo per la conservazione, fino a quando non sarà restituito al legittimo proprietario.