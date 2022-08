Rubano uno scooter a San Giuseppe Vesuviano. Nella Serata del 28 luglio scorso un uomo, dopo aver denunciato il furto del proprio scooter in via Croce Rossa, si è recato presso gli uffici del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano. L’uomo ha consegnato agli agenti le immagini del sistema di videosorveglianza dello stabile. I poliziotti, grazi alle descrizioni fornite dalla vittima e alle immagini acquisite, hanno rintracciato e bloccato uno degli autori del furto presso la sua abitazione in via San Felice a Terzigno. Sul posto hanno trovato il mezzo usato per il furto dello scooter e il casco usato nella circostanza.

All’interno della cantina di pertinenza all’abitazione hanno ancora trovato e sequestrato un ingente quantitativo di materiale per impianti elettrici industriali, due parti meccaniche di motocicli sprovvisti di numeri identificativi. Trovate, inoltre due targhe di motoveicoli. In merito al materiare rinvenuto, l’uomo non ha saputo fornire una spiegazione.

In via San Francesco a Boscoreale, invece, gli agenti hanno trovato lo scooter rubato e lo hanno restituito al legittimo proprietario. Denunciato infine un 38enne di Terzigno con precedenti di polizia. Risponderà di furto aggravato, ricettazione e favoreggiamento personale.