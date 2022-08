Rubano marmitte dalle auto, inseguiti e arrestati

I motociclisti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Nisco, a Napoli, poiche’ la Centrale Operativa della Polizia Locale aveva segnalato un furto su auto. Gli agenti, giunti sul posto hanno appreso che i ladri stavano scappando a bordo di un’autovettura in direzione di via dei Mille. I poliziotti hanno rintracciato e bloccato il veicolo in fuga in corso Vittorio Emanuele, trovando gli occupanti in possesso di una sega elettrica, un cric ed un catalizzatore per marmitta compatibile con quello asportato, poco prima dall’auto in sosta in via Nisco.

Un 53enne napoletano e un 48enne di Arzano sono finiti arrestati per furto aggravato. Si cerca di capire se siano autori anche di altri furti simili avvenuti in zona. Di recente quello dei furti di marmitte è diventata una vera e propria emergenza per il palladio contenuto all’interno.