Ha rubato un’ambulanza del 118 che si trovava parcheggiata e con il motore acceso davanti al Pronto soccorso di Cassino, in provincia di Frosinone. Ma i carabinieri lo hanno beccato e arrestato. A finire nei guai un 39enne, originario della provincia di Caserta, che dovrà ora rispondere del furto di un’ambulanza. L’uomo, dopo aver eluso la sorveglianza dell’ospedale che lo deteneva in cura dal primo pomeriggio, approfittando di una distrazione dell’autista del mezzo di soccorso, si è dato a una fuga rocambolesca durante la quale, dapprima ha danneggiato la ringhiera che delimita la rampa di accesso al Pronto soccorso e successivamente alcune auto in sosta.

I militari, giunti velocemente sul posto, hanno fermato il 39enne evitando ulteriori pericoli per le numerose persone presenti. Da capire cosa sia accaduto e cosa sia scattato nella mente dell’uomo per compiere una simile follia.