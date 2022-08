Denunciato, dai carabinieri della stazione di Monteforte Irpino (Avellino), l’uomo, un 50enne del posto, che la scorsa notte avrebbe asportato alcune decine di euro da un distributore automatico di bibite in un autolavaggio della zona. I militari dell’arma hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per recuperarlo da un canale nel quale era caduto, che e’ poco distante dal luogo del furto. All’esito delle indagini svolte dai carabinieri, gli inquirenti ipotizzano nei confronti dell’uomo, risultato positivo all’alcol test, il reato di furto aggravato.

Anche ladri d’auto

Ladri in trasferta da Napoli ad Avellino. In pieno centro, in via Circumvallazione, hanno rubato una Fiat 500L. Il proprietario, un 35enne del capoluogo irpino, ha presentato denuncia alla Questura di Avellino. La Polizia ha subito attivato tutte le procedure per recuperare il veicolo. I poliziotti hanno tempestivamente inserito i dati del veicolo nell’avanzato sistema di ricerca in dotazione (SCNTT) in modo tale da poter allarmare telefonicamente la sala operativa. In questo modo, la Fiat 500L è stata individuata a Scampia, mentre era in transito. La vettura è stata recuperata e riconsegnata al proprietario. Denuncia per la persona alla guida.