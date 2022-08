Romeo ucciso sulle strisce in vacanza, arrestato automobilista 18enne

Rintracciato e arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato il diciottenne di Fondi che la sera del 5 agosto scorso aveva investito e ucciso sul lungomare di Terracina il piccolo Romeo Golia, l’11enne di Napoli che stava attraversando sulle strisce pedonali insieme alla mamma e alla zia. Il ragazzo è ora ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale, dopo essere risultato positivo al test delle droghe. L’incidente era avvenuto in pieno centro urbano, non molto distante dal Tempio di Giove, dove nella serata di venerdì 5 agosto, verso le ore 23, l’automobile aveva travolto l’11enne che, per l’impatto, era finito sbalzato sull’asfalto per diversi metri.

Le sue condizioni erano apparse gravi fin da subito. Due giorni fa a Napoli, presso la parrocchia Santi Antonio di Padova e Annibale Maria ai Colli Aminei, si sono celebrati i funerali del bambino. Il piccolo aveva da poco perso il papà, un dolore che lo aveva lacerato.