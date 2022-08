Il bollo auto è una di quelle tasse veramente odiate dagli italiani. Il bollo auto è una vera e propria tassa sulla proprietà dell’automobile e nessuno si può sottrarre al suo pagamento. Ma il governo in collaborazione con l’ACI fanno partire la possibilità di avere un vero e proprio esonero oppure forti sconti su questa odiata tassa. vediamo come riuscire a non pagare legalmente il bollo dell’auto.

Forti sconti su una tassa odiata

Per gli italiani pagare il bollo dell’auto è un vero e proprio obbligo. Infatti il bollo dell’auto è una vera e propria tassa e va pagata all’ultimo giorno del mese successivo a quello dell’immatricolazione dell’automobile. Chiunque possiede un’automobile la deve pagare e se la si paga in ritardo le sanzioni sono forti. Arrivati a tre anni di mancato pagamento del bollo auto c’è addirittura il ritiro delle targhe e della carta di circolazione.

Come godere degli sconti molto diversi

Quindi pagare il bollo dell’auto è preciso dovere ma come vedremo ora ci sono sconti addirittura del 100% per alcune categorie di italiani ed un bonus del 20% riservato invece a tutti gli altri. Vediamo di capire come funziona. Tutti gli italiani possono avere un risparmio sul bollo auto di addirittura il 20%. Infatti la maggior parte delle regioni italiane mette in campo un risparmio proprio del 20%, per tutti quegli automobilisti che pagheranno il bollo auto con domiciliazione sul conto corrente postale. Quindi sostanzialmente pagando il bollo dell’automobile con la domiciliazione sul conto corrente postale come si fa con le bollette ci sarà uno sconto del 20%.

Aiuti per tutti

Punto non tutte le regioni aderiscono a questa iniziativa e quindi è importante verificare che la propria regione effettivamente vi aderisca. Ma ci sono degli italiani che possono avere lo sconto sul bollo dell’auto addirittura del 100%. Una notizia fantastica in questo periodo di forte aumento del costo della vita. Tante famiglie non ce la fanno più ad andare avanti e quindi poter evitarsi almeno il bollo dell’auto è sicuramente qualcosa di straordinario. Sono ben tre le categorie di italiani che possono evitarsi il bollo dell’auto.

Esonero totale

La prima categoria è quella delle automobili elettriche. Infatti il governo per incentivare l’acquisto delle auto elettriche non solo ha messo il campo il bonus ma anche azzerato il bollo. Tuttavia non sono soltanto le auto elettriche a non dover pagare il bollo dell’auto. Anche le automobili d’epoca sono esonerate del bollo auto per chi è iscritto nell’apposito registro. Ma l’esonero più importante per quello che riguarda il bollo dell’automobile è proprio quello delle auto sotto la tutela della legge 104. Infatti tutti i disabili sotto la tutela della legge 104 potranno evitare il bollo.

fonte ilovetrading.it