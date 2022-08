Una rissa tra famiglie rom è scoppiata nel quartiere popolare di contrada Quattrograna ad Avellino. Nel corso della zuffa è stata esploso anche un colpo di pistola. Si tratta di una scacciacani, che poi è stata ritrovata dagli agenti della polizia intervenuti sul posto. Danneggiata anche una vettura. Ancora poco chiari i motivi alla base della lite. Paura tra i residenti della zona che hanno allertato gli agenti della Questura del capoluogo irpino. Indagini in corso finalizzate a individuare i responsabili di quanto accaduto.

Sempre rom, ma a Casoria

Hanno 22 e 15 anni i giovani di origini rom denunciati dai Carabinieri della stazione di Afragola durante un servizio di controllo del territorio, organizzato per contrastare i reati ambientali. Sono stati sorpresi in via San Salvatore, nella città di Casoria, immediatamente dopo aver sversato in strada alcune lastre di amianto.