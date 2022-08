Rissa nel cuore della movida: sei persone coinvolte e un ferito

Botte da orbi per motivi di viabilità in un parcheggio nel cuore della movida avellinese. Sei persone sono rimaste coinvolte in una megarissa. Una di loro è rimasta ferita, tanto da dover fare ricorso alle cure dei medici dell’ospedale Moscati del capoluogo irpino dove è stato trasportato da un’ambulanza del 118. Ha riportato lesioni a una spalla, in seguito a una caduta provocata da un pugno. Ha rimediato una prognosi di trenta giorni. L’intervento degli agenti della Sezione Volanti della Questura ha evitato il peggio. I poliziotti hanno identificato i sei protagonisti della violenta zuffa. Per tre di loro è scattata la denuncia.